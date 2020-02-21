英國倫敦市長候選人肖恩·貝利(Shaun Bailey)本周四公開表示: 如果日本東京因為新冠肺炎的疫情而無法如期舉行2020夏季奧運會的話，倫敦可以承接本屆奧運會，倫敦已經準備好了。

根據《路透社》的報導，倫敦舉辦過2012年奧運會，所有設施及場館仍然狀況良好，稍加整建的話，硬體方面的確有能力承接一場奧運會的賽事。

然而奧運會並非只有硬體建設，更牽涉到政治經濟及國際關係。儘管貝利信誓旦旦，英國政府高層從未正面回應這個可能性，因為東京自從2013年申奧成功之後，積極籌備奧運會已有7年之久，絕不可能輕言放棄舉辦權。

東京奧運按照計畫，將於7月24號開幕。目前從未傳出取消或延期的消息。不過，日本已為奧運會成立一支衛生專案小組，與國際公共衛生組織密切配合，就是為了因應不可預測的疫情發展。

國際奧林匹克委員會(IOC)，日前接受採訪時，也表示世界衛生組織(WHO)確實接洽過他們，建議應該要開始擬定替代方案，包含更換地點或是延期舉辦的選項。

貝利向奧林匹克委員會喊話:「倫敦是現在全球最適合舉辦2020奧運會的城市。我們有能力、經驗和熱情再次舉辦奧運會，只要世界有需要，我們義無反顧。」倫敦市長選舉將於5月7日舉行，貝利表示一旦他選上，一定會確保7月份能夠如期舉行奧運會。

(中時電子報)