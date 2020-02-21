新冠肺炎益情持續擴散，口罩需求量大增。政府徵調口罩工廠後產量不斷提升，經濟部所採購的60台機器，已陸續運送至口罩工廠安裝；首波9條產線已進行測試，預計下周投入生產，日產能可達640萬片。至於其餘設備預計在3月9日全面投入生產，每日口罩產能可達1000萬片。

據《中央社》報導，經濟部日前公布「口罩生產廠商利用本部附條件贈與機台生產口罩遴選」結果，將60條新增產線分配給15家口罩工廠；其中有9條產線已在15日於安裝、測試。工業局局長呂正華對此表示，目前日產能550萬片，首波設備預計下周開始生產，兩者相加，下周起日產能上看640萬片。

至於剩下的51條新產線，呂正華表示本周將交貨20餘台，並在3月2日交機完成，全面進行安裝和測試，與工廠既有產線整合，預估在交機後1周就可以投入生產。經濟部表示，60台機器可望在3月9日全面投入生產，到時口罩的日產能可達1000萬片。

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(中時電子報)