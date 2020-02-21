南韓新冠肺炎疫情昨(20日)突暴增53名確診病例，更出現死亡首例。官方證實出現一名「超級傳播者」，至少傳染37人，宣布病毒突破防疫網，進入「社區傳播」階段。更令人憂心的是，與「超級傳播者」一起做禮拜的1001名教徒，至今仍有近400人聯絡不上，成為隱形炸彈，政府擔心疫情難以掌握。

到21日上午6時為止，南韓確診病例達104人。大邱市「超級傳播者」、61歲婦人8日出現喉嚨痛、發冷等疑似新冠肺炎的症狀，卻四處趴趴走，至少傳染37人。但她以「沒出國、沒有接觸確診患者、症狀輕微」為由，拒絕醫院採檢，後來出現肺炎症狀，18日確診。

這名大邱市婦人在確診隔離前照常搭乘大眾交通工具外出，住院期間甚至還出席教會及結婚典禮，期間還曾搭高鐵與地鐵前往首爾洽公，參加100多人的研討會。南韓防疫當局積極隔離與婦人接觸的民眾，包括曾與她一起做禮拜的「新天地大邱教會」1001名教徒。

根據維基百科，「新天地教會」於1984年3月14日創立，宣稱聖經中充滿著隱喻，只有創始人李萬熙可以看懂和解釋，信徒相信創始人李萬熙是耶穌的轉世，或是耶穌所派的使者，據稱有超過12萬名信徒，是一個有爭議性的組織，經常被人指控為邪教團體，或基督教異端。

18日婦人確診後，教會宣布暫時關閉。當局憂心有教徒為因此隱匿曾上教會，形成防疫缺口。目前為止，1001名接觸者徒還有近400人聯絡不上。此外，大邱婦人可能也是經人傳人感染，並非第一名在教會中傳播病毒的患者，而且婦人發病的時間，與教會其他幾名染病信徒發病時間相近，不排除他們可能經由教會禮拜傳播給更多教友。

(中時電子報)