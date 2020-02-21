新冠肺炎疫情擴散，日本昨（20日）確診人數達728人。一名住在大阪的台灣人，由於工作時會接觸大陸人，所以開始發燒就馬上通報相關單位，沒想到卻因為沒有連續發燒4天而接連被踢皮球，讓他感嘆表示羨慕台灣的積極處理。

原PO在PTT八卦版發文表示，上周六開始出現疲累、流鼻水等症狀，昨（20日）病況加劇，不僅喉嚨痛、咳嗽，還發燒到37.7度。原PO為了確認自己應該到一般診所看感冒，或是前往大醫院做新型冠狀病毒檢查，特地聯絡外國人中心；收到的回覆是「不符合4天連續發燒37.5度以上」，所以健保所不受理他的案子。

外國人中心提供了一間可用中文溝通的診所名單，原PO致電詢問，診所表示沒有提供新冠肺炎的檢測，叫原PO自行和大醫院聯絡；原PO照做之後，大醫院又叫他去聯絡健保所，因為要收到健保所的指示，才能做新冠狀肺炎的檢查。原PO解釋已經聯絡過健保所，但卻被說沒有連續發燒4天，所以未被受理，「後來，大阪大醫院，叫我去家裡附近診所看一般感冒就可以了。」

原PO表示就算想買口罩，住家附近的店也已經全部買不到，之前在網路上以日幣4000元（約台幣1097元）買了50片口罩，結果再次確認，已經漲價到日幣1萬元（約台幣2743元）。他表示，在日本親身經歷的狀況，讓他非常羨慕身在台灣的大家，「感覺台灣政府和醫療人員都很積極在處理！在大阪的我，覺得有點無奈！」

原PO在PTT的發文，引起網友熱烈討論。（圖／PTT）

網友看後紛紛表示「日本這樣不行吧」、「真的太沒有危機意識了」、「發燒4天早掛掉了…什麼鬼規定」、「遲早大爆炸，不想辦奧運是不是」、「還真一板一眼」；不過也有網友直言「不可能每個有疑慮的都檢查」、「台灣也是要符合資格才會驗啊」、「你這個樣子在台灣也不算篩檢範圍」。

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(中時電子報)