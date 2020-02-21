小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（21日）新聞重點。

【1】50例未爆彈 旅遊史非決戰點

新冠肺炎疫情繼爆出彰化白牌車司機染病死亡並造成家庭群聚感染後，19日深夜中央疫情指揮中心再爆2年未出國的案24，震驚社會，感染科醫師王任賢指出，一個找不到明確接觸史的死亡病例，代表背後有50例未爆彈，他也強烈建議，從入境篩檢到類流感肺炎陰性篩檢都不夠了，應該所有不明肺炎患者都要篩檢。

【2】隔離檢疫趴趴走 最高可罰100萬元

因應新冠肺炎衝擊，行政院會昨通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》草案，大幅提高違反檢疫、隔離罰則，若受隔離者、檢疫者違規四處趴趴走，最重罰則從原30萬元提升至100萬元。如果確診或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎者，違規前往搭乘大眾運輸工具或人多場合，將處2年以下徒刑、拘役或200萬以下罰金。

【3】開學前搶口罩 配增首日排隊更長

開學在即，20日起藥局兒童口罩配額「配增」至7天買4片，不少家長排隊幫子女備足口罩，排隊人龍更長，排隊的林媽媽說，家裡雖有備貨，但兒童口罩數量少，政府有釋出，還是來補貨。

【4】超級毒王趴趴走1傳37 害千人隔離

南韓新冠肺炎疫情惡化，20日一天暴增53名確診病例，更出現死亡首例。到20日下午為止，南韓確診病例達104人，一名有症狀卻到處活動的「超級傳播者」至少傳染37人。南韓政府宣布病毒已經突破防疫網，進入社區傳播階段，《朝鮮日報》則稱防疫網「已經崩潰」。

【5】對黨補刀 同志比敵人可怕

國民黨選舉潰敗，黨內正在改選黨魁及中常委，改革命運未卜，外部則面臨黨產會持續追殺、強推罷韓不手軟，內外交迫的艱難處境較敗選前更嚴峻。亟需全黨上下一心，團結奮起之際，黨內卻有人因無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，放話批鬥，向奄奄一息的黨「補刀」，如此勇於內鬥，令人感慨，有此同志，還需敵人嗎？

(中時電子報)