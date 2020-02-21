陸武漢新冠肺炎席捲全亞洲，已造成7萬多人確診，最新消息指出，前陣子因「反送中」示威大力鎮壓香港市民的香港防暴警察已出現確診肺炎病例，據港媒報導，一名48歲現時負責東區警區防暴隊工作，經初步檢測對病毒呈陽性反應。

據港媒《東網》今(21日)報導，引述香港衞生署的專業意見，鑑於該名男警於18日出現病徵，警隊正積極追查患病同事過往14日，即2月4至18日的工作和生活記錄，包括經常出沒的地點，是否與市民有接觸或參與私人聚會等。根據初步資料，該同事在2月4至16日期間，主要在柴灣、北角及香港仔執行警務工作。

此外，確診警員18日晚曾在西環一家餐廳與另外59名警務人員聚餐。據衞生署建議，該59名人士被界定為密切接觸者，須接受檢疫。該59名密切接觸者當中，有36人於昨晚（20日）在香港仔分區執勤。警方得悉事件後，已經即時安排所有同事立即停止警務工作，避免與市民接觸，回家等候檢疫安排。

另外23人分別駐守港島總區不同警區及商業罪案調查科。警方已經聯絡所有人士，避免與公眾接觸，回家等候檢疫安排。

(中時電子報)