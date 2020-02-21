外貿協會昨(20)日舉辦第三屆新南向國家企業家聯誼會年度聚會，此次以「跨越台灣視野、深入國際鏈結」為主軸，辦理「2020年新南向市場經貿趨勢論壇」，邀請專家分享拓銷新南向市場之觀點，從「新趨勢、新電商、新關係」三大面向帶給會員廣度與深度兼具的聯誼活動；論壇於線上Webinar同步播出，線上觀看人數達253人，116位業者蒞臨會場。

外貿協會秘書長葉明水表示，2020年新南向2.0以「機動」結合「數位」模式，推出「小型機動團」，並且結合當地各大電商平台各種免上架費、年費5折等優惠雙管齊下。國外市場拓銷方面，將透過「台灣精品盃電競賽」、「公益路跑」、「Gates資通訊通路商大會」與「行銷拓展方案」等活動，加強在地消費者台灣品牌黏著度，讓當地消費者「玩」出品牌認知，進而協助業者布局海外通路。

因應全球經貿版圖移轉，經濟部及貿協將協助廠商重建生產基地與加深品牌價值雙向前行：經濟部在印尼泗水的吉沛工業區、泰國的安美德集團(AMATA)規劃「台灣區」，協助廠商移轉生產基地。另一方面，貿協持續舉辦「台灣形象展」，分別於印度、泰國、馬來西亞、越南、印尼5國展出。今(2020年)年並將首次辦理「2020年馬來西亞銀髮健康照護展AGExpo」，不斷輸出臺灣文化，深植品牌形象。

外貿協會秘書長葉明水進一步表示，因應新型冠狀病毒肺炎疫情對許多經貿推廣活動之影響，貿協在疫情結束後，將擴大邀請國外買主數來台採購，增加50至80個貿易訪問團、200個小型機動團。

論壇邀請到瑞穗總研所亞洲調查部資深經濟學家酒向浩二分享市場趨勢，他指出，ASEAN與印度短期經濟看好，中長期發展將趨向兩極化。ASEAN中相對高所得國家-泰國與馬來西亞，因成為中國大陸科技產業移轉地受到注目，兩國紛紛推出4.0政策，此舉為解決中所得陷阱、經濟低成長之關鍵。中度發展國的印尼、越南、菲律賓，三國的人口紅利與消費市場為各國投資焦點，但國內的經常帳赤字造成總體經濟風險為高。緬甸與柬埔寨為後起之秀，須重視近年兩國外交關係之發展。南亞之龍-印度，中長期具發展潛力，仍須注意國內不良債權之風險。

(時報資訊)