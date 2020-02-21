世界先進(5347)去年業績比前年的歷史新高略減，每股純益約3.57元，20日董事會決議2019年度擬每股配發3.2元現金股息，平歷史新高；以20日收盤價計，現金股利殖利率約4.1%。

世界先進去年上半年業績受美中貿易戰及半導體庫存修正影響，2019年營收282.86億元，年減2.22%。稅後淨利58.6億元，年減約4.95%，每股純益約3.57元。昨日董事會決議每股配發3.2元現金股息，維持前一年度水準。

世界先進日前公布2020年1月營收約為23.75億元，比去年12月高檔減少8.93%，比去年同期減少7.2%，主要是受農曆春節假期影響。公司將於今(21)日召開法人說明會，第一季展望預計仍不淡。

展望2020年，因新加坡廠正式加入營運，世界先進全年整體產能比去年增加估逾15%，將帶動今年業績重返成長，可望創下歷史新高紀錄。

(時報資訊)