新冠肺炎疫情對台灣觀光產業造成嚴重衝擊，觀光局表示，交通部已核定紓困相關5大實施要點，將陸續依法制作業公告後，開放受理旅行業、旅宿業及觀光遊樂業申請，以快速、有效協助觀光業者渡過難關，保障觀光從業人員就業安定。

交通部13日於行政院會，提出觀光運輸產業紓困、復甦與振興方案，合計規畫投入約500億元預算，包括紓困約142.3億元、復甦約54.5億元，升級與轉型約300億元。行政院長蘇貞昌裁示紓困部分由交通部立即處理，觀光業則責成觀光局規畫辦理。

觀光局表示，交通部核定的紓困5大實施要點，包括補助營運損失、營運融資支持、協助產業轉型升級培訓，分別編列12億元、7億元及12億元。其中，陸客團提前出境已於13日發布，編列2億元經費，提供每團19人以下最高5萬元、每團20人以上最高8萬元。

因應防疫政策停止出團部分，觀光局編列7億元經費，為減輕因暫停組團出遊或轉機、遭其他國家限制入境，致使旅客解約退費的行政作業成本，每團最高補助5萬元、每間旅行社限定補助50團，即單家旅行社補助上限250萬元。

針對因應防疫而取消的修學團、郵輪岸上遊等入境觀光團方面，觀光局編列3億元預算，補助接待入境旅客的地接旅行社維持基本營運，每家綜合旅行社最高350萬元、每家甲種旅行社最高250萬元。

營運融資支持部分，觀光局修正「振興觀光產業及融資信用保證要點」，擴大納入旅遊業、觀光遊樂業及合法民宿業者適用，增加貸款利息補貼、修正信用保證成數達8成以上，已協助觀光業者取得貸款，合計編列12億元經費。

最後，為協助觀光相關產業營運穩定、促進轉型升級，透過攜手公協會組織及觀光相關科系，進行跨區交流及標竿學習，組織專家健檢團指導產業對象數位轉型，希望活絡提振市場信心、提升服務品質及行銷技能等，補助相關人員短期培訓，合計編列8億元預算。

(時報資訊)