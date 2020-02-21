新冠肺炎的疫情重創全球運輸及觀光產業，不只各大航空公司紛紛取消飛往大陸的航班，就連船運公司也大受打擊。丹麥的快桅集團(Maersk)是全球最大的貨櫃物流船運公司，本週四對外表示，今年第一季的財報預計將會相當慘澹，自從農曆新年以來，已經取消了超過50個船班，損失慘重。

根據《CNN》報導，因為新冠肺炎的爆發，大陸地區的工廠幾乎停擺，製造業衰退的同時，國際運輸的需求也大幅降低。快桅集團的執行長施索仁(Søren Skou)指出，現今大陸的製造業，只有平時的50%-60%產能，預期三月初可望恢復到90%的水準，但是變數仍多。

根據《CNN》商業部的數據，快桅集團有三成的業務都與中國大陸有關，這次新冠肺炎的疫情對其打擊的程度，可以想見有多嚴重。

聯合國貿易和發展會議報告(UNCTAD)指出，全球十大繁忙的貨櫃港口，有七個都在大陸，全世界有80%的商品都以海運輸送，今年受到新冠肺炎的影響，大陸的貨物出口量驟減，連帶地，海運公司受到的經濟虧損也很可觀。

快桅集團預估今年的收益將會較去年衰退至少5%，本周四在根本哈根證交所，快桅集團的股價又下跌了3%，累計今年已經暴跌了14%。

(中時電子報)