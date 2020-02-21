2020大選，台灣民眾黨一舉拿下5席立法委員，成為立法院第3大黨，戰果斐碩，但台北市長、主席柯文哲似乎不甚滿意，曾自嘲民眾黨就是「不關鍵少數」。只是自嘲歸自嘲，柯文哲對民眾黨的未來發展仍極具雄心，據了解，民眾黨將於近期開設類「黨校」組織，強化黨組織，以及宣傳黨的核心價值。

在柯文哲領軍下，民眾黨2020年躍升為台灣第3大黨，柯文哲也誓言，要在2022年選舉遍地開花，但選舉需要人才與組織，建立人才庫就成為柯文哲目前最優先思考的議題。

黨內人士表示，民眾黨近期就會籌組運作類「黨校」、「凱達格蘭學校」組織，暫定名稱為「台灣民眾黨國家治理學院」，每周都有一門課，初期會以黨員優先，並不對外公開；學院講師也會先以黨內專業人士為主，包括黨籍不分區立委，以及民眾黨2020不分區名單內的各行業專家，例如大數據專家高虹安、金融專業的新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈。

黨內人士說，「國家治理學院」的目標，就是為民眾黨儲備人才，因應2022、2024選舉，這些理念相同、有革命情感的學員未來就會是民眾黨最優先鎖定的候選人或是選舉幕僚。

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(中時電子報)