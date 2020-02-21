金管會鬆綁「張綱維條款」、針對金融機構股東會放寬小股東徵求委託書門檻，引發金融業者反彈。不過，金管會仍拍板決定維持原修正條文，增加持股2000張亦可徵求的條件，亦即持股0.5％或2000張的股東，均能進行委託書徵求，預計3月上路。

金融機構股東會委託書的徵求門檻，原為持股0.2％或800張以上均可徵求。不過，遠航董事長張綱維2017年規避金管會對大股東適格性審查，透過7家投資公司、13個帳戶分散徵求，以合計4％持股徵得17.85％股權支持，奇襲三信商銀奪得5席董事。

金管會2018年修法，將委託書徵求門檻中的800章規定刪除。然而，許多金融機構工會對此陳情，指出0.5％的持股門檻對小股東而言過高，使金管會決議二度修正，增加持股2000張亦可徵求的較寬鬆門檻，金融業者則憂心有心人因此藉此再鑽漏洞突襲。

金管會主委顧立雄20日親上火線說明，強調此次修正是希望回到委託書徵求本意，強調徵求權益與方法公平，以恆平性設計的法規促進股東行動主義實現。至於如何避免張綱維奇襲三信商銀事件重演，則需從強化金融監理角度思考，不影響委託書的中性制度。

顧立雄指出，此次修法只有接獲銀行工會陳情，且基於股東平等原則，未採納銀行工會提出的「僅限工會適用」建議。同時，將觀察今年金融業股東會改選情況，仔細檢視是否有人藉此「故技重施」，以分散帳戶徵求方式規避金融業大股東適格性審查。

顧立雄表示，若再度出現類似手法，將考慮搭配7月1日上路的持股透明行動方案，即若進行一般徵求委託書時，須公告共同徵求的最終控制權人、最終實質受益權人，若未如實公告、聲明，則將依不誠信不正當，當選董事即無效。

(時報資訊)