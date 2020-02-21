精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(2月21日)的國際新聞重點。

【1】搭公交、上教堂、吃喜宴、沒出國 南韓超級毒王案隱藏更大危機

南韓新冠肺炎疫情昨(20日)突暴增53名確診病例，更出現死亡首例。官方證實出現一名「超級傳播者」，至少傳染37人，宣布病毒突破防疫網，進入「社區傳播」階段。更令人憂心的是，與「超級傳播者」一起做禮拜的1001名教徒，至今仍有近400人聯絡不上，成為隱形炸彈，政府擔心疫情難以掌握。

【2】川普親信妨礙國會調查遭起訴 政治介入司法 輕判40個月

長期擔任白宮政治顧問的羅傑·斯通(Roger Stone)，是川普的長年的親信及好友，去年因欺騙國會、威脅證人作證、阻礙眾議院調查2016年選舉等罪名，遭到檢察官起訴，並在11月被判有罪。檢察官先前求刑7-9年，川普公開譴責司法不公，導致4名檢察官退出本案，後來新任檢察官建議求處3-4年徒刑。本周四本案開庭，法官宣判40個月有期徒刑。

【3】多金＋媒體 彭博以逸待勞

前紐約市長彭博並未參與2月民主黨4個州的初選，但在全國民調上卻後來居上躋身第2位，這與彭博的選舉策略有關，也只有財力雄厚才辦得到。彭博的銀彈堪比川普總統的死忠粉絲，是他參選的一大助力。但彭博過去亦經常口不擇言，這點更與川普雷同，成為這次辯論會上對手攻擊重點。

【4】陸確診下降 又傳第一線院長病危

大陸新冠肺炎確診通報數量已連續16天呈現下降，19日新增確診病例394例、死亡病例114例，確診個案較前一日減少1355例，除湖北省外也僅有45例確診。不過繼武昌醫院院長劉智明因新冠肺炎逝世後，昨又傳出有一線醫院院長感染且病危。

【5】公主號旅客今返台 落地先送醫

政府今晚將派中華航空以包機形式接回我國在鑽石公主號郵輪的乘客，中央流行疫情指揮中心表示，截至昨日5名國人確診住院不能回台，14名國人完成檢疫已經下船；初估最後回台18、19人，目前還在調查搭乘包機的意願。由於日方未能保證船上剩餘國人都能在21日完成檢疫，包機實際搭乘人數仍未定；衛福部也備妥10餘輛救護車，將下機旅客直接送往數家醫院，進一步檢疫及隔離。

(中時電子報)