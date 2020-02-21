台灣民眾黨2020年一舉拿下5席立委，躍升台灣第三大政黨，讓外界不敢小覷柯文哲的政治實力。然而當外界還在討論民眾黨於國會的進展之際，台北市長、民眾黨主席柯文哲眼光早已投向下一次大選，為黨招募優秀人才，成為黨的「生力軍」是目前首要任務。據了解，柯文哲除了向「凱校」借鏡，籌組「國家治理學院」，也會利用學生暑期期，舉辦營隊，做青年培訓，強化青年軍組織。

黨內幹部表示，「國家治理學院」鎖定的是高階人士，儲備民眾黨候選人、選舉幕僚人才庫，民眾黨暑期營隊則是鎖定青年學子、大學生，建構民眾黨「青年軍」為目標。不只是以招募志工為滿足，而希望循序漸進，培訓青年軍往政黨選舉人才為目標，這對民眾黨2022、2024大選人才庫，極有幫助。

黨內幹部也指出，「國家治理研究院」、暑期青年營隊，除了強化黨員認同民眾黨價值理念外，也希望提高黨員互動率。更重要，民眾黨未來會建構黨專屬的APP，讓黨員能夠藉由網路加強互動、凝聚黨員向心力，此一概念，民眾黨應超前其他政黨，有別於其他政黨著重於臉書、IG經營，設置黨專屬APP，不只走在政壇前端也符合下年輕人的潮流脈動。

據了解，民眾黨在首次黨政協調會已決議，不設置地方黨部，會將黨務盡可能網路化，透過網路方式連結全國黨員，並在相關平台討論議題，甚至未來地方、中央黨務主管，以及黨代表選舉，都經由網路投票舉行。

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(中時電子報)