小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（21日）財經重點。

【1】外資逆勢買超 14檔受寵

外資近日對集中市場忽買忽賣，20日再轉為賣超83億元，外資動向仍是台股多空走向重要指標。不過，外資20日逆勢買超世芯-KY（3661）、緯穎（6669）等14檔個股，其中，緯穎股價與市值更逆勢創歷史新高，外資不離不棄，勇於敲進個股，不僅帶動股價攻高，更扮演台股強勢指標。

【2】12檔 投信逆勢連8買

投信對台股呈現連6賣，合計賣超36億餘元，惟逆勢連8日以上買超榮成（1909）、國巨（2327）、兆豐金（2886）及台泥（1101）等12檔個股，買超均逾500張，其中，具有高殖利率、防禦避險指標的金融股就占了八檔。

【3】5G應用＋TWS出貨放量＋OLED需求爆發 NOR Flash供不應求 Q2喊漲

隨著真無線藍牙耳機（TWS）出貨持續放量，智慧型手機OLED面板滲透率的提升，加上5G基地台及消費終端裝置（CPE）擴大採用，NOR Flash市場第一季供需平衡。由於今年以來記憶體廠並無擴產動作，包括武漢新芯在內的晶圓代工廠減少代工產能，在市場供給量成長受限、需求持續提升的情況下，外資券商預期第二季NOR Flash將供不應求，價格可望上漲10～20％，旺宏（2337）、華邦電（2344）、晶豪科（3006）直接受惠。

【4】美元獨強 亞幣全貶

受大陸新冠肺炎確診新增人數下滑、美國經濟指標強勁有利聯準會（Fed）按兵不動的利多激勵，美元短線急升，追蹤兌六大對手貨幣表現的美元指數周四（20日）逼近100整數大關，創近三年新高。避險貨幣日圓跌勢尤重，一舉摜破112日圓兌1美元支撐，改寫近10個月新低價。

【5】外銷訂單慘 2月估減千億

由於新冠肺炎（COVID-19）影響持續，經濟部統計處20日表示，根據廠商回報，目前有66％廠商認為2月訂單會受衝擊，預估訂單將減少30至35億美元，亦即新台幣千億元上下，其中資通訊受影響金額最大，約占八成，家數影響最多包括光學製品、機械及塑橡膠等產業。

(中時電子報)