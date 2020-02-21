新晶投資控股公司(3713)普通股於109年2月27日上櫃暨頂晶科技(3562)上櫃普通股同日終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，頂晶科技公司依據企業併購法規定轉換為新晶投資控股公司之子公司，核有櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，爰依規公告自109年2月27日(股份轉換基準日)起終止櫃檯買賣，同日新晶投資控股股份有限公司普通股上櫃。

(時報資訊)