Fed 副主席週四重申美國的基本面很強，降息預期並不高。美當週(2/15)初請失業金21萬人。摩根士丹利週四宣布斥資130億美元以全股票交易方式收購E-Trade，E-Trade大漲 21.81%。週四美股下跌，跌幅介於0.38至1.53％，美股四大指數短期高檔震盪。台積電ADR下跌 2.01%。

台股回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續；指數支撐為11,600至11,700點，壓力為11,900至12,000點。KD開口閉合，9日K值大於50，短線偏多整理但提防拉回。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為143點左右，壓力為150點附近，KD技術指標開口向上，9日K值大於50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的族群包括矽晶圓、IC設計、記憶體、PCB、被動元件、生技等

後市觀察台股指數是否能守穩在10日線之上並創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，台股選股方向可留意5G、半導體、PCB、遊戲、高殖利率、生技、金融、車用、防疫概念股。

(時報資訊)