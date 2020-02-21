有關中國與其他國家新型冠狀病毒感染新增病例的報導，加劇投資人對疫情傳播及全球經濟衝擊的擔憂，由大型科技股領跌，周四美股收黑。

日本報告新型冠狀病毒感染死亡病例增加兩例，南韓的新增感染病例則連日暴增，並坦承已進入社區傳播階段，此外，《環球時報》報導，北京市中心一家醫院報告36個新冠肺炎新增病例，引發投資人對中國首都疫情升高的擔憂，受此打擊，標普500指數盤中一度下挫逾1%。

周四收盤，道瓊工業指數跌128.05點或0.44%，為29,219.98點。標普500指數跌12.92點或0.38%，為3,373.23點。那斯達克指數跌66.22點或0.67%，為9,750.97點。

標普500科技股指數收跌1%，該指數今年以來累計上漲逾10%，領漲所有類股。微軟、蘋果與亞馬遜走弱，對標普500指數的拖累最大。分析師表示，投資人似乎正在對之前大漲的科技股進行獲利了結，並轉進小型股等其它類型的股票。羅素2000指數收漲0.2%。

(時報資訊)