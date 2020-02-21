教育部公布校園停課標準。(圖擷自教育部)

過幾天中小學就要開學了，教育部已備妥防疫物資進入校園，同時也訂定疫情爆發後停課標準，不過，中山醫大兒童急診科主任謝宗學指出，依經驗傳染病大流行的爆發常始於校園，他提醒，開學後反而要特別擔心家中長輩，小孩若出現相關症狀，回家儘量不要接近爺爺奶奶，因為新冠肺炎較易造成長者重症甚至死亡。

謝宗學在「Dr. E小兒急診室日誌」表示，開學在即，政府和學校都在積極備戰中，希望儘量減少爆發校園新冠肺炎群聚感染的機率。原因在於傳染病易從學校藉由學生帶入家庭，最後進入社區導致疫情爆發，因此，校園疫情控管的好，社區疫情通常能有效控制。

謝宗學說，根據已發表論文顯示，青少年和兒童新冠肺炎致死率極低，通常是輕症，死亡個案多是年長者和慢性病人，因此開學日後反而最需要擔心家中的長輩。他建議，若兒童出現呼吸道或發燒症狀，回家儘量不要接近爺爺奶奶。即使沒有症狀，從學校回家後建議先洗澡，再開始家中的活動，最低限度是將雙手清洗乾淨。

謝宗學認為，目前台灣零星有疑似社區感染個案出現，無法預期未來的演變，開學日將是另一個挑戰，開學後不但要保護小孩，更要保護家中的長輩，一起撐過這場艱難的戰爭。

(中時電子報)