立委吳斯懷提出書面質詢，質疑總統蔡英文不該挑釁中國；蔡英文也作出回應，指國民黨應出面說明。媒體人周玉蔻對此直言：「這個國民黨還想不想混啊？」並破口大罵：「吳斯懷就是賤！」

周玉蔻在《辣新聞》節目上直問國民黨文傳會副主委黃子哲，是否認為吳斯懷是國民黨的病毒？黃子哲則表示是蔡英文在接受《BBC》專訪時，沒有把立場說清楚。周玉蔻問他：「中國什麼時候說它不武力犯台？第二，中國的飛彈有撤掉嗎？你們的國民黨委員就是大白天的說謊話呀！」

黃子哲回應，國民黨或國軍的立場都是「不畏戰，但是我們也不求戰」，2018年蔡英文說過全力強化戰力而不求戰，「這個講法就對了嘛！」周玉蔻則說蔡英文在《BBC》講，台灣有不錯的軍事能力，兩岸不能排除開戰的風險，若侵略台灣，大陸的代價會非常大，「這個沒有講對嗎？她說的哪一句不對？」

周玉蔻甚至開嗆：「你們的吳斯懷是不是你們的病毒嗎？你們的國民黨還想不想混？」，並詢問在座來賓：「覺不覺得國民黨的委員要不然就是賤，我講白一點，這個吳斯懷就是賤！」一連幾個「賤」字出口，也讓原本你來我往、互不相讓的火爆現場，也突然安靜下來。

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(中時電子報)