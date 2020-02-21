在新冠肺炎爆發後，躍上火線的威合威務公司，有三分之一員工走過SARS。

「SARS時期非常動盪，很多員工上班前，會面色沉重地和家人交代『很可能我今天出門就回不來了，到時如果被隔離，家裡的事就拜託你們了！』也有一批員工提離職，倒不是害怕疫情，而是因為家人強力反對來醫院上班，被逼離職的員工們捨不得但萬般無奈，講到後來都哭了。我們那時服務的客戶中也有收治SARS病患的醫院，現場主管、員工們為了抗煞，直接住醫院一個月，那種犧牲及奮不顧身的精神讓我們很感動。」威合威務營運處副總經理陳嬿宇說。

新冠肺炎爆發後，威合威務員工堅守崗位，但在口罩徵調命令之下，到處都買不到口罩，為了填補口罩缺口，大年初七陳嬿宇致電許多醫院求助代購口罩，得到的回答以「考慮中」及「拒絕」占多數。陳嬿宇感到大事不妙，又打電話向經濟部、疾管署等單位求救，打了數十通電話卻一再被踢皮球。

威合威務營運副總經理陳嬿宇向本刊投訴後，許多醫院答應幫忙代購口罩，連同醫院的保全、洗衣工都受惠。（圖／威合威務提供）

眼見口罩就要見底，威合威務火速拍板，請員工自行購買口罩，再向公司請款。隔天，臉書社團「爆料公社」出現一則匿名貼文，「同事繞遍台北市天母、石牌，都買不到一個口罩。雖然我們傳送人員不是醫生、護理師，是外包合作商，但與病患接觸非常頻繁，政府卻完全棄我們於不顧，覺得悲哀。」

威合威務營運副總經理陳嬿宇向本刊投訴後，許多醫院答應幫忙代購口罩，連同醫院的保全、洗衣工都受惠。（圖／翻攝自CTWANT）

儘管貼文未點名威合威務，陳嬿宇心知員工亂了手腳，隨即鐵了心，大膽向總部建議「訴諸媒體自救」，但這樣大張旗鼓的動作，若不是被逼到絕路，總部根本不會答應。

威合威務營運副總經理陳嬿宇向本刊投訴後，許多醫院答應幫忙代購口罩，連同醫院的保全、洗衣工都受惠。（圖／威合威務提供）

2月3日，陳嬿宇親上火線向本刊記者說明，「我們成了人球。當年和平醫院因SARS封院，感染源就是一名趴趴走的外包洗衣工，我們很不樂見這次防疫出現缺口。」

威合威務營運副總經理陳嬿宇向本刊投訴後，許多醫院答應幫忙代購口罩，連同醫院的保全、洗衣工都受惠。（圖／王永泰攝）

威合威務的新聞獨家在本刊官網「CTWANT」曝光後，2天內傳來好消息。「高達七成的醫院答應幫忙，不只清潔及傳送人員可以領到口罩，連外包的保全、被服清洗工也得救，真的是要有人開第一槍！」陳嬿宇興奮地向記者回報，此事振奮全公司。

陳嬿宇說，新冠肺炎疫情至今，沒有員工因為害怕染病離職，唯一一個離職員工，是因為小朋友延後開學沒辦法來上班，「台灣是最棒的國家，我們對台灣醫療品質有信心，相信大家同心，一定能夠平安度過這次疫情！」（待續）

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(中時電子報)