線束廠—貿聯-KY(3665)於2月20日完成與新加坡商Speedy Industrial Supplies Pte Ltd股權買賣契約之簽署，預計今年上半年完成交割，隨著大陸廠區陸續復工，在生產逐步恢復正常下，貿聯-KY表示，第2季可望優於去年同期。

貿聯-KY近幾年積極進行垂直整合，陸續啟動併購案，2月20日再與新加坡商Speedy Industrial Supplies Pte Ltd簽署股權買賣契約，以新加坡幣6500萬元現金收購Speedy Industrial Supplies Pte. Ltd.之100%股權，兩方預計在 2020年上半年完成交割，交割前仍維持正常營運。

Speedy Industrial Supplies Pte Ltd成立於1987年，生產基地位於新加坡和馬來西亞，營運辦公室設於新加坡。主要提供工業用之電子製造服務(EMS)解決方案，產品涵蓋線束組裝、電路板模組、機台系統組裝、電機系統組裝等一站式服務，應用領域在半導體設備、醫療設備、工業精密設備，客戶遍及亞洲、美國，以及歐洲。

貿聯-KY表示，藉由此收購行動，整合下游電子製造服務，獲得更多的客戶與市占，深耕工業用市場；新事業部亦可運用貿聯在北美和歐洲市場的高能見度，未來在全球業務發展上更具優勢。

就大陸廠區部分，貿聯-KY在大陸生產據點包括：福建廈門、廣東深圳，江蘇常州、昆山等地，占公司比重約50%，以生產車用線束為主，目前各廠均已陸續復工，且貿聯-KY在過年前備的庫存可滿足客戶需求，加上資訊線束在美中貿易戰以來就分散至東南亞、墨西哥等地，影響較低，貿聯-KY表示，公司將力拚第1季與去年同期持平，預期第2季在生產全面回歸正常下，第2季可望優於去年同期。

(時報資訊)