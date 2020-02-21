有「搖滾宮主」之稱的星光二班歌手賴銘偉，昨天深夜返家時，突然見到附近法務部矯正署八德外役監工地發生大火，立刻打手機協助報警，同時也在自己的臉書粉絲團上進行直播目擊大火過程，幸好警消及時趕到半小時就將火勢撲滅，身為隔壁宮廟廟公的賴銘偉也立了大功。

桃園八德區懷德街法務部矯正署八德外役監獄興建工地，昨天晚上10點半左右不明原因發生大火，由於現場堆放大量建材，加上八德風勢相當強勁，迅速就開始蔓延。

家裡開設大溪鳳山寺廣澤宮，自己並擔任廟公的星光二班歌手賴銘偉，剛好開車返家，就在開車行經工地時，突然目睹建築物冒出熊熊火光，他立刻下車察看，發現火勢愈來愈大，於是立刻報警，同時利用手機直播自己目擊現場。

桃園縣消防局派出16輛消防車與43名警消趕往滅火，幸好半小時撲滅，並確認當地是處工地，並無人員傷亡，起火原因正由消防局火調科進行調查。

(中時電子報)