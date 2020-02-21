透過職場導師(左)的帶領，王亭雅已逐漸成長為獨當一面的牙體技術師。（吳江泉攝）

8年級生王亭雅大學就讀牙體技術學系，畢業後雖具備傳統製模能力，但為學習業界新的數位化技術，參加勞動部「青年就業旗艦計畫」，透過職場導師的帶領，逐漸成長為獨當一面的牙體技術師。

勞動部推出「青年就業旗艦計畫」由企業依用人需求規劃訓練內容，以先僱後訓、做中學的方式，養成所需人才，青年透過工作崗位訓練模式，深入了解企業文化、工作內容，進而穩定就業。高雄一家牙體技術公司因有人才需求，與勞動部高屏澎東分署合作，運用青年就業旗艦計畫培育人才，讓王亭雅成為公司得力助手。

曾學習以傳統手工製作齒模的亭雅雖有相關證照，但對於業界新技術仍然陌生，在進入青年就業旗艦計畫後，透過公司安排的職場導師，學習將自己手工製作齒模的技術轉換成運用數位工具來製作，同時也學到要如何克服牙體製作問題，來製作出符合牙醫診所需要的齒模，幫助自己在專業領域紮根成長。

職場導師指出，亭雅個性內斂沉穩，在工作上非常專注認真，很快就學會數位化製模、刻蠟及建立資料庫等技能，在職場導師與公司的肯定下，現在已是不可多得的好幫手，公司發現「青年就業旗艦計畫」在培育新人有明顯的成效，未來將繼續導入工作崗位訓練模式培訓新人。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，「青年就業旗艦計畫」受到許多企業肯定，企業可依職務需求規畫3至6個月訓練，每人依訓期最高可獲補助訓練費用3萬6000元至4萬5000元不等，同年度同一企業最高補助180萬元；而108年度高屏澎東分署與超過300家單位合作，推出高達2500個職缺，109年度歡迎有用人需求的企業提出申請，洽詢電話：07-9587100分機7753，也歡迎青年報名參訓。

(中時 )