鑑於受新冠肺炎疫情影響，原本計畫赴國外旅遊的人減少，並轉而在國內度假，旗下有台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店與寒舍艾麗酒店，以及礁溪寒沐酒店的寒舍集團決定「以餐飲帶動住房生意」，自即（2/21）日起至4月30日推出「寒舍玩家住房專案」，消費者於寒舍集團旗下任一餐廳、酒吧、宴會廳、台北喜來登Deli及台北寒舍艾美巧克光廊兩家外帶商品店消費，憑發票、不限金額，即可享台北3家飯店住房優惠，吃多少金額、住房就抵多少金額，最高可抵3,000元。換算下來，比旅展期間促銷的住房專案還要便宜。

另外，寒舍餐飲消費客人透過官網或電話預訂可享礁溪寒沐酒店，則可以憑餐飲消費發票以5,500元優惠價（含15.5%的政府稅與服務費)，下榻礁溪寒休酒店一晚並再贈2客自助早餐，創觀光飯店促銷客房新模式。

寒舍集團在餐飲市場早已建立口碑知名度，除台北喜來登飯店館內「請客樓」為台北米其林二星餐廳，集團旗下更有4家餐廳皆在〈台北米其林指南〉中得到肯定與推薦，即便面對新冠肺炎疫情來襲，寒舍集團旗下各餐廳生意仍能持盈保泰維持營運動能，集團於是決定挾既有優勢資源，以餐飲消費為誘因帶動住房業績。

「寒舍玩家住房專案」分2大優惠禮遇：

1.即日起至04月30日在寒舍集團旗下任一餐廳、酒吧、宴會廳、外帶商品店（台北喜來登Deli及台北寒舍艾美巧克光廊）消費，憑發票、不限金額，等值折抵台北喜來登、台北寒舍艾美與寒舍艾麗的住房房價金額，房價至多折抵新台幣3,000元整。

例如，民眾如果憑用餐發票選擇感受寒舍艾麗酒店的藝術之夜，則可於官網訂房，並選擇「彈性房價」，不含早餐的優惠價為5,775元起，退房結帳時最高折扣後為2,775元起。

又例如，旅人若想入住國際型的台北喜來登大飯店或台北寒舍艾美酒店，可於萬豪集團Marriott.com直接預訂，並選擇「標準房價」，則兩家飯店不含早餐的優惠價分別為幣6,468元起與8,085元起，退房結帳時最高折扣後為3,468元起與5,085元起。這些價格比寒舍集團在旅展時的促銷價還要便宜。

2.憑不限金額的餐飲消費發票，可以5,500元優惠價（已含15.5%的政府稅與服務費)，享礁溪寒沐酒店語木居一泊一食優惠，輕鬆體驗親子遊憩、泡湯舒壓與美饌饗宴。

寒舍集團提醒，選擇「寒舍玩家住房專案」的旅客，，於入住飯店時攜帶發票正本提供服務同仁核對，並於入住時直接折抵房價，餐費。同時，所有促銷內容及相關資訊請至各飯店官網查詢，或洽各飯店訂房組。

面對疫情，寒舍集團表示，旗下台北喜來登、台北寒舍艾美、寒舍艾麗與礁溪寒沐4家飯店營運現場均已成立防疫小組，並採取最高規格防疫，為賓客全面把關，共同守護健康。

(工商 )