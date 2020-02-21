新冠肺炎疫情持續延燒，除強襲觀光旅遊與民生消費產業，也完全打亂了米其林組織發行2020版台灣《米其林指南》的節奏。據了解，受疫情影響，多數米其林祕探不能或不敢來台，使得訪察與評鑑餐廳的進度落後，《2020米其林指南 台北/台中》頒獎與摘星餐廳榜單公布時間延到5月。

此外，《米其林指南》原本計畫在台中舉辦備受飯店餐旅業界與食饕吃貨高度關注的「揭榜」媒體發布會，如今因有「多重因素」考量，主辦單位決定重新評估，最後仍可能在台北舉辦，惟最後地點目前仍未定案。

《米其林指南》1900年起發行，1926年以星星建立了評鑑分級標準 ，超過一世紀總銷量超過3,000萬本，是全球發行歷史最久、評鑑地區最廣，且被公認最具權威性的觀光旅遊與美食餐飲評鑑指南。經觀光局爭取，台灣自2018年被納入紅色米其林指南評鑑體系，史上第一本《台北米其林指南》在2018年問世。

《2018米其林指南台北》書中摘星餐廳「放榜」時間（即媒體發布會）是在2018年3月14日，主辦單位是在1月25日釋出消息並發出採通。《2019米其林指南台北》則是在2019年4月10日揭榜，主辦單位在3月11日左右發出消息。而前兩屆台北米其指南的放榜媒體發布會都在台北文華東方酒店宴會廳舉行。不過，受疫情影響，《2020年米其林指南台北/台中》放榜時間將較2019年再往後推遲一個月，且地點尚未決定，所以主辦單位迄今亦仍未發出通知。

餐飲業者觀察，過往，米其林祕探來台評鑑時間多集中在每年8月至12月，為怕菜色或服務「突搥」，志在摘星或被米其林推薦入書的餐廳這段時間莫不提高戰備，甚至全員禁休，以免稍有閃失被扣分，錯失入榜會。

不過據調查，因亞洲陸續有其它城市被納入米其林評鑑版圖，米其林祕探今年評鑑台北與台中餐廳的時間較過去兩年往後延了2個月，若按既定進度，本應在2月底前完成評鑑。但因農曆年後，新冠肺炎疫情延燒擴散，原本將自港澳或日本與其他國家來台的祕探無法全數來台，所以使評鑑進度落後，連帶亦使《2020米其林指南 台北/台中》版的揭榜時間勢必得往後遞延。

繼台北之後，米其林組織2020年首度將台中餐廳亦納入《米其林指南》評鑑版圖，所以據了解，原本主辦單位今年有意在台中舉辦媒體發布會，但因要找到如台北一樣規格的場地不易，加上考慮相關作業人力與頒獎典禮後的晚宴後勤支援，所以究竟在台中或台北辦，至今也未定案。

(工商 )