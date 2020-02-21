有感延長寒假結束後各飯店住房率恐再下修，等不及政府發放「振興抵用券」，晶華酒店集團決定整合旗下各品牌飯店住房、餐飲，以及麗晶精品購物中心的資源推出「晶華消費券」，聯合旗下12家飯店以「買多少，就送多少」的訴求，自2/21日起至3/31日推出「全額回饋」優惠住房專案，出重手、下猛藥，創市場住房行銷先例。

新冠肺炎疫情強襲全台觀光旅遊產業，農曆年後本是觀光飯店住房淡季，外國商旅因疫情延燒延後訪台，使全台飯店住房率大幅下滑，台北都會以國際商旅主為主要客源的國際觀光飯店受創更嚴重，近期平均住房率不到30%者所在多有。

為了防疫，各級學校延長寒假，此一措施讓飯店業者找到商機，紛紛鎖定國人與親子家庭推出優惠住房專案藉此提高住房率，然而2/25日起寒假結束，緊接在後則有228連假，晶華 酒店集團決定台北晶華酒店日前推出「買6,000，送8,000」住房專案成功案例，以慶祝集團30周年為名聯合旗下晶華、晶英、捷絲旅，以晶泉丰旅各酒店品牌共12家飯店，共同推出「全額回饋」優惠住房專案，全力促銷拚住房。

晶華推出的「全額回饋」優惠住房專案，就是消費者以多少錢住房，就由飯店回饋等值或超值的餐飲、住宿、精品購物抵用券。例如台北晶華酒店的「買6,000，送8,000」，內容包括豪華客房兩天一夜，另贈送3,000元台北晶華餐飲消費抵用券，3,000元麗晶精品消費抵用券，1,000元住宿抵用券（於下次入住時使用），以及1,000沐蘭SPA抵用券。

太魯閣晶英酒店的「買8,000，送8,000」，內容為下榻山嵐客房兩天一夜，另贈送3,000元太魯閣晶英餐飲消費抵用券，2,000元行館住宿抵用券（於下次入住時使用），以及3,000元麗晶精品消費抵用券。台南晶英酒店則是「買6,000，送6,000」，高雄晶英國際行館則是「買9,000，送6,000」。晶泉丰旅的「買6,000，送6,000」內容有泉思套房兩天一夜（含早餐），另贈送:2,000元台北晶華餐飲消費抵用券（可適用於三燔礁溪）、3,000元麗晶精品消費抵用券，以及1,000元住宿抵用券（於下次入住時使用）。

晶華酒店集團旗下設計風格旅店品牌捷絲旅亦加入「全額回饋」 住房優惠聯合促銷計畫，其中捷絲旅礁溪館為「買4,000，送4,000」，其他台北西門館、台北林森館、台北三重館、花蓮中正館、高雄中正館與高雄站前館，都是「買3,000，送3,000」。

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