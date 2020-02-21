男網天王費德勒(Roger Federer)因為右膝關節鏡手術，宣告放棄接下來5項賽事，杜拜、印地安泉、邁阿密、波哥大、法國公開賽。除此之外，馬德里與羅馬公開賽這兩場紅土的他可能也不會打。

「我的右膝困擾我一陣子了，我原本希望它會好，但經過檢查並與我團隊討論之後，我決定在瑞士動手術。期待回歸的那一天，大家草地上見！」費德勒一向身體健康，除了2016年的左膝手術之外很少需要長期休養。

喬柯維奇(Novak Djokovic)一如外界預測稱霸今年澳網，並奪回球王寶座，法網最被看好的仍是「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)。納達爾正鎖定生涯第20座大滿貫冠軍，只要拿下法網就能追平費德勒史上最多的20冠紀錄。

過去3年法網都是納達爾摘冠，他已累積驚人的法網12冠，喬柯維奇生涯僅1冠法網，要阻止納達爾大概很難。至於三雄的廝殺最快要等到草地的溫布頓了。

(中時電子報)