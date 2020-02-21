美股消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至2月15日）初次請領失業救濟金人數較前一周增加4000人，為21萬人，符合市場預期。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為20.9萬人，較前一周減少3250人。截至2月8日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周增加2.5萬人，為172.6萬人，高於市場預期的171.7萬人。

2.費城聯準銀行2月製造業指數為正36.7，高於市場預期的正12與1月為正17。投入價格分項指數為正16.4，低於1月的正22.1。就業指數為正9.8，較前月的正19.3下滑。製造業新訂單指數為正33.6，高於1月的正18.2。製造業6個月資本支出展望指數為正29.8，低於1月的正32.9。

3.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加40萬桶，遠少於市場預期的增加330萬桶。汽油與餾分油庫存分別減少200萬桶與60萬桶，市場預期為增加30萬桶與減少160萬桶。

4.美國上周原油庫存增幅小於市場預期，以及中國擴大資金挹注以提振經濟，受此激勵，周四結算的紐約3月期油收漲49美分或0.8%，為每桶53.78美元；4月期油收漲39美分或0.7%，為每桶53.88美元。倫敦布蘭特4月期油收漲19美分或0.3%，為每桶59.31美元。

5.新冠肺炎疫情持續延燒，以及利率料將維持低檔一段時間，支持國際金價連續第6天上漲，周四紐約4月期金收漲8.7美元或0.5%，為每盎斯1620.50美元，創下7年來新高。

6.日本境內的新冠肺炎疫情升高與疲弱的經濟情勢，使日圓的避險吸引力下滑，周四美元兌日圓續漲0.62%，報112.04日圓，創下去年4月來新高。過去兩日，日圓累計下跌約2%，創下2017年9月以來最大的雙日跌幅。

美元指數漲0.30%，報99.864，創下接近3年來新高，僅略低於100大關。澳元兌美元跌至近11年低點，因澳洲失業率意外急升，提高央行進一步降息的可能性。

(時報資訊)