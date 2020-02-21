劉珊玲發文。（圖／翻攝自鳳凰衛視劉珊玲微博）

新冠肺炎疫情蔓延，世界各地都傳出口罩缺貨，更有人笑稱2020年口罩已經珍貴到成為最新的貨幣單位，42歲鳳凰衛視女主播劉珊玲昨(20日)則發文說，自己因擔心口罩被偷，出門前還要特別將口罩鎖進保險箱，直言：「現在口罩可比黃金珍貴吶」。

出生在台北的劉珊玲曾榮獲鳳凰衛視2011年年度最佳新聞主播，2014年她在家中腦溢血緊急送醫，情況不樂觀，甚至被醫生宣判「沒死也變成植物人」，幸好吉人天相，2017年她康復出院，不久復出回到主播台。

昨劉珊玲發文說，最近因為疫情不用開工，但在家中快發霉，就決定去公司走走，出門前她怕口罩被搶，特地放進保險箱，到了公司後，發現餐廳裡大家怕傳染，禁止共桌用餐、高談闊論，原本的自助餐也轉為套餐，網友對此說：「珊玲姐，你的口罩比我多捏，好羨慕」、「珊玲的口罩存貨不少呀」、「都是醫用口罩，高端」、「還有偷口罩的？」。

(中時電子報)