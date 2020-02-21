法務部檢察官人事審議委員會21日討論檢察首長人事案，法務部長蔡清祥欽點台北地檢署檢察長邢泰釗升任台灣高檢署檢察長，北檢檢察長則由高雄地檢署檢察長周章欽接任。蔡清祥21日表示，人事調動考量除了年輕化外，也審酌首長的領導力、協調力、品德操守及才能。他舉例，這次防疫工作，檢察長不但要領導同仁查辦相關案件外，也要能與警政、衛政相關單位協調，建立良好互助。

蔡清祥說，這次的人事調動，除了考量品德操守、才能外，主要著重首長的領導能力、協調能力，他希望新的檢察苜長具有優秀的領導能力，與檢察官組成辦案團隊，並揮發協調能力，與外界協調建立良好互助。

蔡清祥舉例，如這次新冠肺炎防疫工作，檢察長除了要能領導同仁查辦哄抬、囤積及假訊息相關案件外，也要能與警政、衛政、消保等相關單位協調，建立良好互助，做好防疫工作。

新任檢察長如下：

高檢署檢察長邢泰釗、台北地檢署檢察長周章欽、新北地檢署檢察長王文德、桃園地檢署檢察長王俊力、新竹地檢署檢察長郭永發、台中地檢署毛有增、南投地檢署張曉雯、雲林地檢署洪家原、台南地檢署葉淑文、高雄地檢署莊榮松、橋頭地檢署洪信旭、屏東地檢署黃謀信、台東地檢署陳松吉、花蓮地檢署俞秀端、澎湖地檢署李嘉明、金門地檢署張云綺、連江地檢署張介欽。

另法務部主祕由台中地檢署檢察長陳宏達接任、檢察司長由台南地檢署檢察長林錦村接任、原新北地檢署檢察長朱兆民接台高檢主任檢察官。

(中時 )