檢察長人出爐邢泰釗接高檢周章欽接北檢 08:572020/02/21 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 檢察長人出爐邢泰釗接高檢檢察長。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新一波檢察長人事已經由法務部長蔡清祥圈選批核，21日交由檢察官人事表示意見後生效，台灣高檢署檢察長由台北地檢署檢察長邢泰釗接任，高雄地檢署檢察長周章欽接任北檢，桃園地檢署檢察長由檢察司長王俊力接任。 除了高檢署檢察長，這波人事異動還包括新北地檢署檢察長由新竹地檢署檢察長王文恐接任，台中地檢署檢察長由南投地檢署檢察長毛有增接任，台南地檢署由屏東地檢署檢長葉淑文接任檢察長，高雄地檢署則由橋頭地檢署檢察長榮松接任。 (中時 ) #地檢署 #檢察長 #地檢署檢察長 #接任 #人事 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗學習司法官 學抓山老鼠 04:102020/02/17 地方新聞 《產業》台南大員皇冠假日酒店，陳裕仁接任總經理 07:442020/02/17 財經 居家檢疫還趴趴走 嘉義地檢：涉及刑責就辦 15:552020/02/18 社會 證交所董事會 通過多項人事案 04:102020/02/19 證券．權證 基亞財務長涉炒股套利 50萬元交保 19:592020/02/19 社會 傳洪耀福轉入海基會 01:332020/02/20 政治要聞 高市運發局長請辭 許文宗接任 11:222020/02/20 政治 獨家》不只運發局 高市環保局長也異動 12:492020/02/20 政治 新竹縣政府傳遭搜索 疑與多年前建案有關 14:512020/02/20 社會 押解犯嫌手銬卡死 110打119求助 17:252020/02/20 社會 社會熱門新聞 艷遇的陌生正妹好熟悉 摟了一問才知她是... - 社會 24例確診北部婦活動範圍曝光 愛唱卡拉OK、公園運動 - 社會 澳門學生屏東檢疫 手機定位逮「二天偷跑8次」送裁罰 - 社會 拒求愛慘遭恩客燒死 越南嫩妹絕美照曝光 - 社會 新北落跑1居家檢疫男尋獲 送集中檢疫處 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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