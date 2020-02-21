新一波檢察長人事已經由法務部長蔡清祥圈選批核，21日交由檢察官人事表示意見後生效，台灣高檢署檢察長由台北地檢署檢察長邢泰釗接任，高雄地檢署檢察長周章欽接任北檢，桃園地檢署檢察長由檢察司長王俊力接任。

除了高檢署檢察長，這波人事異動還包括新北地檢署檢察長由新竹地檢署檢察長王文恐接任，台中地檢署檢察長由南投地檢署檢察長毛有增接任，台南地檢署由屏東地檢署檢長葉淑文接任檢察長，高雄地檢署則由橋頭地檢署檢察長榮松接任。

(中時 )