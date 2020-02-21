籃網明星主控厄文的傷勢情況終於確定了！籃網總管馬克斯21日親自宣布，厄文將因進行右肩關節鏡手術，本季提前宣告報銷，馬克斯同時重申，杜蘭特本季絕不可能提前復出，代表籃網雙星至少要等到下個球季，才可正式宣告聯手。

厄文本季因為右肩傷勢，僅打了20場例行賽，場均拿下27.4分、6.4助攻與5.2籃板，卻始終找不到真正治癒肩膀傷勢的方法，更被謠傳他是故意裝傷，藉以避免獨自承擔籃網本季低迷戰績，如今不管怎樣，他都要等到下季才可能上場。

有趣的是，籃網本季在厄文上場時，拿下8勝12敗，反觀厄文缺陣的比賽，籃網拿下17勝16敗，主因就是少了厄文，包含丁維迪、喬哈里斯、利佛特等籃網主力反而表現更好，也讓籃網目前拿下25勝28敗，戰績暫時排在東區第7。

厄文是在去年夏天，跟好友杜蘭特同時跳槽籃網，更違背自己前年公開答應續留塞爾提克的承諾，本季也再次傳出成為籃網內部「毒瘤」，跟其他隊友之間的相處仍不太好，如今隨著他整季報銷，也讓籃網接下來能打到哪裡備受關注。

(中時 )