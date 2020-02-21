今年44歲，有「國標舞女王」稱號的女星劉真，本月19日驚傳因心臟主動脈瓣膜狹窄，在台北榮總開刀。不料在手術過程中，劉真竟發生心臟停止跳動狀況，因此裝上葉克膜救治，截至昨（20日）為止，葉克膜已裝14天，有知情人士提到，劉真病況不樂觀。眼科醫師黃宥嘉，昨天上《新聞挖挖哇》分析病情，表示她的同學，也曾經因病裝上葉克膜維持數天生命，病況一度凶險，但最後仍康復出院，她認為劉真還是有可能成功救回來，但接下來真的是「看造化」。

（圖／翻攝YouTube）

黃宥嘉提到，她曾在心臟外科加護病房「打雜過」，她認為會進行心臟手術的人，不論是直接開刀或導管，一定是病情已經嚴重影響生活，到了非施行手術不可的狀況，病人才會去開刀，且就算手術成功，接下來也會有很艱難的恢復期。

而看到劉真徘迴生死邊緣，黃宥嘉坦言，看了內心很難過不捨，畢竟劉真的女兒還這麼小。主持人鄭弘儀問，劉真因為開刀陷入病危，這樣算手術失敗嗎？黃宥嘉表示：「我覺得這個很難講，可能也很難查」。

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(中時電子報)