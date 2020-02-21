計程車司機妹妹上班的工廠21日大門深鎖，上班時間無員工進出。（馮惠宜攝）

該工廠20日深夜還有員工進出，廠內還有燈火。（馮惠宜攝）

該工廠20日深夜還有員工進出，廠內還有燈火。（馮惠宜攝）

新冠肺炎疫情不斷升溫，台中淨土變重災區，繼18日台中一木工廠被迫全廠員工居家隔離停工14天後，台中再爆出白牌車妹上班工廠也在21日停工，至於是否全廠約50名員工都需要居家隔離14天，中市衛生局強調，與疫情相關資訊由中央疫情指揮中心統一說明。

位於台中屯區這家食品工廠，遭爆為國內首例新冠肺炎死亡病例計程車司機妹上班工廠，61歲的白牌車司妹妹在17日住進負壓隔離病房，19日確診，未料同工廠17日、18日一天增加一名員工發燒請病假，20日下午就傳出該工廠有員工收到通知20日起暫時停工，但廠方未確定是停工3天做全廠區消毒，還是要停工14天。

依據中央疫情指揮中心公布，白牌車司機妹妹密切接觸者只有16人，4人有症狀，1人採檢為陰性，其他3人還在檢驗中，而目前廠方也未收到全廠員工都需要求居家隔離，廠方21日停工後會不會比照白牌車司機姪女婿上班的木工廠全面停工14天，還待觀察。

位於工業區的這間工廠，有三層樓，分日夜兩班，20日只有白牌車司機妹上班的樓層停工，約10名員工居家隔離14天不能出門、其他樓層20日有員工上班、21日深夜還有員工進出，但21日早上八點早班上班時間已大門深鎖無人出入。

依據疾管署規範，只有近距離接觸確診病患15分鐘的民眾需要居家隔離14天，由於該廠傳出另有兩名員工發燒，懷疑是其他生產線員工也有症狀，對此台中市衛生局強調，與疫情相關資訊由中央疫情指揮中心統一說明。

因新冠肺炎死亡首例白牌車司機，其親屬包括母親、弟、妹妹、姪女婿都陸續確診，其姪女婿上班的木工廠58名員工已在18日開始居家隔離14天，工廠也被迫停工，至於其妹上班的工廠會不會也全廠員工遭居家隔離，廠方和衛生局沒有對外說明，仍待觀察。

(中時 )