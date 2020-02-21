《期貨》3月台指期、金融期及電子期開低 09:092020/02/21 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 3月台指期、金融期及電子期今日開低。 永豐期貨指出，台指期週四下跌47點至11713點。價差方面，台指期轉為逆價差-12.09 點，電子期轉為逆價差-1.15點，金融期逆價差縮至-1.73點。台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4450口至10093口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5521口至25807口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少6654口至9500口。 永豐期貨表示，技術面而言，台股目前還是呈現震盪格局，多空戰線持續僵持在月季線膠著。 (時報資訊) #台指期 #金融期 #電子期 #逆價差 #口至 也許您會感興趣 推薦閱讀 台指期 收復月線季線 04:102020/02/17 證券．權證 《期貨》2月台指期、電子期及金融期齊開低 09:092020/02/17 財經 擔憂疫情 台指拉回整理 04:102020/02/18 證券．權證 《期貨》2月台指期、金融期及電子期聯袂開低 09:102020/02/18 財經 蘋果不香 台指期跌百點 04:102020/02/19 證券．權證 《期貨》2月台指期及電子期開高，金融期開低 09:092020/02/19 財經 台指期 拉高月結算 04:102020/02/20 證券．權證 《期貨》3月台指期、金融期及電子期齊開高 09:092020/02/20 財經 權值股疲軟 台指期開高收低 16:322020/02/20 財經 台指期 短打為宜 04:102020/02/21 證券．權證 財經熱門新聞 美股遇神秘賣壓 他警告蘋果、特斯拉恐暴跌20％ - 財經 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 快了…殺進3奈米！台積打趴三星爆驚人絕招 - 財經 外資狂砍電金 匯市大震盪後重貶逾1角 - 財經 - 工商 台糖75％酒精今全家鋪貨遭秒殺 10天後另三大超商可預購 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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