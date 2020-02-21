3月台指期、金融期及電子期今日開低。

永豐期貨指出，台指期週四下跌47點至11713點。價差方面，台指期轉為逆價差-12.09 點，電子期轉為逆價差-1.15點，金融期逆價差縮至-1.73點。台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4450口至10093口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5521口至25807口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少6654口至9500口。

永豐期貨表示，技術面而言，台股目前還是呈現震盪格局，多空戰線持續僵持在月季線膠著。

(時報資訊)