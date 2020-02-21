新冠肺炎疫情不斷擴散，南韓確診病例破百，日本、新加坡也未見降溫。財信傳媒董事長謝金河表示，國際貨幣基金組織、世銀、彭博資訊、日經也頻頻示警，彭博資訊特別重視大陸不斷上升的債務及方正集團的債務違約問題。大家都想打開這場武漢疫情的黑盒子，但沒有人能夠打得開。

謝金河在臉書發文指出，疫情帶給世界經濟的衝擊力道持續加重中，各國相繼調降今年經濟成長率，台灣主計總處將今年GDP預測由2.72%下調至2.37%，新加坡從1.5%~2.5%下修至-0.5%~1.5%之間，香港預估負成長1%，南韓經濟研究院調查在大陸設廠的企業，在這次疫情中有89.3%的企業面臨經營困境。日本第四季驚傳噩耗，今年疫情加重危機，亞洲在大陸周邊國家都受到波及。

全球預測機構及經濟研究機構也都試圖努力打開大陸經濟的黑盒子，從總體經濟來看，今年大陸的GDP會從6往5的方向下修，最重要的是，大陸仍是全球最重要的生產基地，習近平這次已意識到抗疫造成對經濟的衝擊，要求各省加緊復工，大家是在疫情蔓延中全力啟動生產線，但各地封城狀況不同，復工率也很難統計，使得產業斷鏈陰影仍揮之不去。

謝金河表示，這兩天蘋果庫克發出備忘錄，認為大中華市場受到很大影響，但蘋果在歐美的需求仍十分強勁，使得蘋果股價只出現一天的虛驚，但鴻海一直被下調目標價。台灣整個供應鏈，蘋果及華為的供應鏈全受到影響，生產基地倚重大陸的印刷電路板、銅箔基板、散熱模組等產業受到的影響更大。

(中時電子報)