韓國新冠肺炎疫情升高

韓國新冠肺炎疫情持續升高，已進入社區傳播階段，21日再新增52例確診，達156例。

據韓聯社報導，新增的52例中，41例發生在大邱和廣尚北道地區，其中39例與新天地大邱教會有關。大邱和廣尚北道地區確診人數從前一天的70人，爆增為111人，而與新天地大邱教會有關的確診人數，則從前一天的43人增至82人。發生醫院內集體感染的廣尚北道淸道郡一家醫院的確診人數為16人，其中5人為院內護士。

韓國國務總理丁世均21日上午主持中央應急處置本部擴大會議時說，政府將把新冠病毒（COVID-19）感染病例劇增的大邱市，還有廣尚北道清道郡指定為傳染病特別管理地區，並果斷採取相關措施，以防控疫情。

而韓國部隊首現新冠肺炎感染者後，國防部發佈疫情防控措施，22日起限制官兵外出休假。

韓國部隊的首例確診患者是在濟州海軍部隊工作，他從13日開始到大邱休假，18日下午搭飛機返回濟州並歸隊，20日因出現咳嗽等症狀到醫院接受病毒檢測後重返部隊。

大邱和廣尚北道最近出現大規模群聚感染，成為韓國的主要疫區，尤其是新天地大邱教會中，有數十名教徒確診。為了防止疫情擴散，韓國國防部決定，從22日起限制官兵休假、外出，外宿和探視，但退役前休假、喪假等特殊情況除外。

另外，韓軍正在對本月初曾到大邱和廣尚北道地區休假的官兵人數進行調查。據軍方人士透露，第一輪調查中，部隊2月10日後去過大邱和慶北地區的官兵有1000多人，預計綜合海陸空三軍的調查結果後，這數字會增加。

韓軍目前有多支人數較多的部隊駐紮在大邱和慶北地區，包括陸軍第二作戰司令部下屬部隊，空軍軍需司令部和第11戰鬥飛行團等。

(中時電子報)