武漢肺炎鬧得沸沸揚揚之時，多出門就多了一次接觸感染的機會，這時候少出入公共場所跟自我保養防疫就變得很重要。但，不能出門的時候，蔬果如何保鮮?

知名社群網站好市多老實說，上周有民眾表示，過年前放了一顆花椰菜放在優系鎖鮮袋內，結果放在冰箱14天後忘了拿出來煮，結果後來打開之後，花椰菜仍像14天前一樣翠綠如下圖，該民眾表示不可思議，並表示如果說跟她說是冷凍或是當天購買她也信。究竟，這個名叫: 「優系鎖鮮袋」的保鮮袋是如何保存的呢?

放在優系鎖鮮袋內，花椰菜仍像14天前一樣翠綠。

優系鎖鮮袋的保存蔬果的原理很簡單，就是掌控蔬果老化的植物賀爾蒙，乙烯的吸收濃度，意即在保存蔬果的過程，只要控管好乙烯的吸收，便可延長蔬果老化的時間，藉此保存蔬果的鮮脆。然而，植物之所以會老化，必須仍還是活體狀態，所以只要切跟洗基本上就是會破壞植物壽命，將不再進行新陳代謝，

所以『優系鎖鮮袋』使用方式與一般的分裝袋有些不同，所以裝袋之前的蔬果務必要不切不洗，並同時間把握如下的五大原則: 『乾』、『冷』、『蔬』、『果』、『密』，便可以持續幫蔬果凍齡，延長保鮮期。

把握五大原則: 『乾』、『冷』、『蔬』、『果』、『密』，便可以持續幫蔬果凍齡，延長保鮮期。

不能出門的時候，蔬果如何保鮮?

為此，優系更做了一系列的蔬果縮時保存影片: 優系蔬果大考驗，來讓更多人知道，優系保存蔬果時的神奇功效。影片拍攝是利用一般菜市場提供的紅白塑膠袋與優系鎖鮮袋來裝蔬果做保存比較，結果發現不論是小白菜、青蔥、空心菜、菠菜、花椰菜、棗子、木瓜或是最容易黑掉的香蕉等，放入優系到第十天都還時清脆且香甜不已，實在非常的神奇。有了『優系鎖鮮袋』，婆婆媽媽便可減少去賣場買菜頻率，一次購足所需蔬果。

高效鎖鮮袋

(中時電子報)