新冠肺炎疫情嚴峻，兩岸疫情發展趨勢也受關注。大陸特別是湖北省武漢先前災情慘重，近來似趨緩、每日新增確診人數大幅下降，大陸專家鍾南山甚至在一場會議中要大家把口罩摘了，並露出微笑。

據《北方熱點》報導，在18日廣東省疫情發布會上，鍾南山表示，目前全國疫情有下降的趨勢，但是武漢仍是關鍵，武漢看來並沒有停止人傳人的狀態。鍾南山更兩點指示，現在大陸還需解決兩個問題，一是正常人和被感染患者要分開；二是普通感冒者和新冠肺炎患者要分開，只要處理好這兩個問題，疫情就會更加改善。

在會議開始前，還發現有趣的插曲，鍾南山在發布會上，向在座的專家團呼籲，「把口罩摘了吧」！鍾率先把口罩摘下來，臉上也露出久違的微笑。

另方面，台灣疫情防控先前都做得不錯，最近卻有感染源仍未明的新增個案，還被美國疾管局列已有社區傳播情形，讓不少國人憂心。

(中時電子報)