全球新冠肺炎疫情肆虐，防疫除了戴口罩，民眾也逐漸落實勤洗手。但扶原中醫的醫師表示，洗手沒超過20秒的人要注意了，洗手不是見水三分清就好，正確洗手才能有效防疫。

醫師這次也替大家整理出洗手七招，使用肥皂或是洗手乳的時候，除了手心手背之外，指縫、指尖和手腕通通不可忽略，且洗手的時間也不要搶快，可以在內心默唱兩次生日快樂歌（大約40至60秒左右），最後要特別注意，洗完手「務必」要用乾淨的紙巾擦乾。

洗手比戴口罩重要！洗手正確7步驟。（圖／扶原中醫診所提供）

此外，醫師也整理出「洗手的五大時機」分別是，吃東西前、上完廁所後、擤完鼻涕後、外出返家時、進出醫療場所時。如果外出時不便用水洗手，也可以隨身攜帶75%酒精或乾洗手來清潔雙手。

抵抗肺炎，我們需要的是勤洗手、留意身體狀況。除了衛福部先前公布需要戴口罩的情況外，其實健康民眾不用隨時戴著，讓我們把口罩留給需要的人。

(中時電子報)