春暖花開何處去？來淡水走走吧！漁人碼頭交通位置四通八達，夕陽餘暉隨著波浪搖曳在淡水河口，有台灣八景的淡水夕照、可遠眺觀音山、情人橋光雕好浪漫、木棧道商店街美食一籮筐、逢假日有娛樂漁業漁船提供搭載釣客，歡迎大小朋友享受山海之美。

淡水河、觀音山，山河共現壯麗景致。（圖取自新北市漁業處官網）

淡水漁人碼頭木棧道，緊臨淡水河口，是擁有270度觀山望海賞落日的絕佳位置，身處於此細看陽光遍撒棧道，桿欄阻擋而在道面形成的陰影，如日晷般隨時序依季節各有不同位置，饒富趣味。再抬頭，放眼望去淡水河面，白日除可近觀船舶往來、乘風破浪外，視線遠眺還有觀音山的鬱鬱蒼蒼，山海共融如詩如畫。

傳統漁作文化，生態漁法之愛心石滬。（圖取自新北市漁業處官網）

當時近黃昏，在此細品名列台灣八景的淡水夕照，其氣勢之磅薄，更是不能錯過。接著已是夜幕低垂、燈火闌珊，逛了一天相信您也飢腸轆轆，木棧道商店街有著眾多的傳統小吃及異國美味餐廳，民眾可以輕鬆自在地選擇要如何祭祭自己的五臟廟。情人橋光雕也展開序幕，宛如夜之虹彩橫亙整個港區，讓人大飽口福之餘還能一飽眼福。

淡水魚市及淡水區漁會直營漁藏餐廳。（圖取自新北市漁業處官網）

漁人碼頭每逢假日有娛樂漁業漁船提供搭載釣客、觀光客出海海釣及暢遊北海岸瑰麗景緻；港區內愛心石滬保存傳統漁作文化，利用大自然潮汐變化及魚類習性的生態漁法；五星級福容飯店，擁有獨一無二郵輪造型景觀，融入山河海絕美景緻。

搭乘娛樂漁業漁船，開心出遊兜海風。（圖取自新北市漁業處官網）

LOVE廣場的淡水魚市有各色在地名產任您選購，當中還有全國唯一由漁會直接經營的魚藏餐廳，使用當季現撈的生鮮漁產，鮮美佳餚，絕對讓您大快朵頤。淡水漁人碼頭是一個兼具漁業發展與觀光休閒的優質景點，歡迎隨時來這尋幽訪勝，細細品味淡水漁人碼頭的美好。

淡水夕照，美不勝收。（圖取自新北市漁業處官網）

然也要提醒大家，近來新冠肺炎疫情擴散，如出沒人潮眾多的地點，搭乘大眾交通工具時，建議還是要戴上口罩，除可避免把病原傳給別人外，也可保護自己，避免空氣中的有害物質進入體內。在防範疫情時，也要讓自己的生活規律也安全。

(中時電子報)