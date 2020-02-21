新冠病毒疫情持續蔓延，美國財政部某高級官員美東時間20日指出，美國政府預期大陸將履行今年1月兩國簽署的貿易協定中，增購美國商品的承諾。

路透報導，不願透露姓名的美國官員稱，目前準確預測新冠病毒疫情對全球經濟的影響，為時過早，但基本情況預估，大陸經濟增速將在第一季下降，然後大幅反彈，但疫情若進一步惡化，影響可能會更大。

報導指，國際貨幣基金（IMF）這星期指出，新冠病毒疫情已破壞大陸經濟增長，進一步傳播到其他國家，可能斷送預期中2020年全球經濟「高度脆弱」的復甦。

路透報導，該官員被問及疫情是否會要求調整與大陸《第一階段貿易協定》時說：「現階段，我們預計第一階段協定的落實不會發生改變……我們仍預期他們履行承諾，但這需要一段時間。」

據報導，依2月生效的協定，大陸承諾，在陸美關稅戰開始前2017年進口的基礎上，將2020年採購美國商品的規模增加770億美元，2021年增加1230億美元。

美國農業部長珀杜指出，依據《第一階段協定》，預估大陸將在今年春天之前開始加大購買力度，這取決於新冠病毒疫情的影響。

路透報導，此外，美國財政部長穆努欽這個周末將在沙烏地阿拉伯首都利雅德出席世界20個最大經濟體（G20）高級財政官員和央行總裁會議，討論疫情對經濟的影響。大陸19日已表示因爆發疫情，只會指派級別較低的官員與會。

該官員稱，穆努欽和其他G20官員還將討論經濟合作與發展組織（OECD）成員國正努力起草的新國際稅收規則，以期在今年彌合「重大分歧」，達成多邊共識。美國政府企圖解釋其「安全港」提議，該提議將允許企業選擇不參與擬議中的改革。這一提議招致法國等其他國家尖銳批評，並可能遲滯改革進程。

據悉，這些規定將影響到美國大型數位公司，比如Alphabet Inc旗下的谷歌、臉書、亞馬遜、蘋果、和大陸的阿里巴巴。

(中時 )