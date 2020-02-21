新型冠狀病毒擴散得比市場想像還快、引發投資人對全球經濟的疑慮，美國四大指數全面下挫。台股21日小跌3.93點，開在11,721.16點，權值電子股台積電（2330）、鴻海（2317）股價仍疲弱。

大型本土投顧指出，新冠肺炎新增確診數近日下降，顯示最壞的狀況已過，而這段期間飽受缺工所苦的電子業，也可望於下周迎來年後最大復工潮，預料電子股面臨的壓力將會稍少一些，有助於帶動市場買盤持續回籠。

然而，在許多自主隔離14天的員工正式開工後，市場仍會高度觀望是否有群聚感染的可能性，這是疫情在下個階段需面對的課題。

觀察年後至今的台股走勢，雖說指數仍處於上有壓、下有撐的震盪行情發展，不過，至少可以看到大盤的低點正不斷在墊高，這是相當正面的訊號，只是受制於正在下彎的月線，台股無法一鼓作氣向上突破並封閉缺口。

法人指出，再過一周，月線即將開始扣抵低值區，屆時將提供多頭攻擊的絕佳契機。雖然最大的一波賣壓已告一段落，不過，操作上在11,800點頸線之上越接近缺口之處，仍應避免過度追高。

近期電子股的買盤持續有回籠跡象，強弱勢依舊分明，先前漲多的面板、被動元件與記憶體股價陷入整理，人氣族群聚焦在半導體上游，像是矽晶圓、MOSFET、碳化矽、TWS與CIS等，將是一個短線投資的方向。

(工商 )