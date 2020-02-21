今日新國會開議，國是論壇首先登場，由台北市長柯文哲帶領的「台灣民眾黨」立委邱臣遠、張其祿、高虹安率先開講。

其中與鴻海集團創辦人郭台銘關係密切的高虹安，持「善用新科技，防疫更有力」看板，表示對岸疫情嚴重，第一線人員的喪生令人悲痛與尊敬，更引發「科技防疫」的思考。

高虹安強調，人不願做的，就該由機器人去做。在科技當道的現在，執政就該更思考與科技結合的可能性，「愛的迫降」讓人民抗疫更容易。

(中時電子報)