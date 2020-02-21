新國會開議 高虹安力推「愛的迫降」 09:202020/02/21 中時電子報 王子瑄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民眾黨立委高虹安。（圖／本報系影音截圖） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今日新國會開議，國是論壇首先登場，由台北市長柯文哲帶領的「台灣民眾黨」立委邱臣遠、張其祿、高虹安率先開講。 其中與鴻海集團創辦人郭台銘關係密切的高虹安，持「善用新科技，防疫更有力」看板，表示對岸疫情嚴重，第一線人員的喪生令人悲痛與尊敬，更引發「科技防疫」的思考。 高虹安強調，人不願做的，就該由機器人去做。在科技當道的現在，執政就該更思考與科技結合的可能性，「愛的迫降」讓人民抗疫更容易。 新國會開議 吳斯懷出現了！ 立院今開議 新科立委上陣！ (中時電子報) #高虹安 #新國會 #開議 #愛的迫降 #防疫 #民眾黨 #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 范雲批「18歲公民權」作秀 民眾黨反嗆去看選舉公報 18:442020/02/17 政治 新北防疫基金總額 突破千萬 04:102020/02/18 地方新聞 進口防疫用品贈政府 免課稅 04:102020/02/19 金融．稅務 開學防疫 中台科大製乾洗手 分送高中職 04:102020/02/19 地方新聞 國民黨建議政院 紓困條例納入防疫津貼 15:322020/02/19 政治 宣導計程車消毒 南投副縣長上陣 04:102020/02/20 地方新聞 防疫零缺口 澎湖縣率先全國成立「居家檢疫報到站」 12:412020/02/20 社會 竹市因應疫情擴大 邀5醫院長組防疫作戰聯盟 15:222020/02/20 生活 【民眾黨黨校1】向凱校借鏡 柯文哲籌組「國家治理學院」 08:162020/02/21 政治 【民眾黨黨校2】黨務網路化 設置專屬APP提高黨員互動 08:172020/02/21 政治 政治熱門新聞 「罷黃」如火如荼！連署站曝最新驚人進度... - 政治 外交官之妻無法買口罩 蘇：任何人都要能拿到 - 政治 兩岸疫情走向 鍾南山笑了！ - 政治 「罷韓」將破50萬？網友說最不滿這句話 - 政治 抓到了？罷韓團體列韓市府5大弊端 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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