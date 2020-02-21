今日新國會開議，國是論壇首先登場。飽受爭議的國民黨立委吳斯懷持「防疫優先 備周力強」看板，針對新冠肺炎肆虐下，國軍防疫物資、環境等人權議題，要求國防部上緊發條，防患未然。
吳斯懷引用《孫子兵法》的「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，要求政府重視疫情對第一線抗疫國軍的影響，無論口罩、酒精、空間與染病救護等，都必須在疫情爆發前「備周力強」，保障國軍權益。
(中時電子報)
今日新國會開議，國是論壇首先登場。飽受爭議的國民黨立委吳斯懷持「防疫優先 備周力強」看板，針對新冠肺炎肆虐下，國軍防疫物資、環境等人權議題，要求國防部上緊發條，防患未然。
吳斯懷引用《孫子兵法》的「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，要求政府重視疫情對第一線抗疫國軍的影響，無論口罩、酒精、空間與染病救護等，都必須在疫情爆發前「備周力強」，保障國軍權益。
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