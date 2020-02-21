台商被動元件之MLCC（晶片電容）三雄國巨、華新科與禾伸堂，周五早盤率該族群開高震盪走堅，成為盤勢力抗空方短多部隊之一，令人側目。

據交易所統計資料顯示，截至昨日國巨、華新科與禾伸堂的短期融資券狀況，都是出現融資減、融券增現象，使該3股的券資比分別是25.5%、22.29%及11.92%，依券資比的軋空要件來看，一般券資比高於20%，即有利多方養空繼而軋空。

目前看起來，外資對被動元件的波段，大多站在多方，原因無他，係MLCC與晶片電阻近期同樣傳來缺貨與報價將自3月起大漲榮景，而且受制大陸新冠肺炎疫情仍嚴峻，如位於湖北的台商與他國相關廠商開工日期，再傳延至3月中旬，這局面將使短期被動元件供應更趨吃緊。

目前被動元件在檯面上表現不錯者，除國巨、華新科與華新科外，還有大毅、奇力新、璟德、信昌電、蜜望實及加高等，整體來看，係盤勢短多主流類之一，值持續追蹤。

(工商 )