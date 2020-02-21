進出兩岸沒紀錄成防疫破口 蘇貞昌：讓世界知道兩岸不一樣 09:482020/02/21 中時 朱真楷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌。（戴上容攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌今天赴立法院進行施政報告並備詢，進入議場前，針對台灣民眾在往來兩岸時，因是使用台胞證，導致護照上並無出入境紀錄，這是否將成為國際防疫破口？對此，蘇貞昌說，政府會想出辦法，讓世界知道台灣跟中國是不一樣的。 蘇貞昌表示，台灣真的很受中國種種影響，包括非洲豬瘟與武漢肺炎，對方又不讓我們出席WHO、WHA，又也不讓我們在護照上蓋章，加上台灣、中國往來密切，才會讓國際誤會，在禁止中國港澳民眾的時候也把台灣也納進去，政府會想出辦法，讓世界知道台灣跟中國是不一樣的。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時 ) #台灣 #中國 #蘇貞昌 #世界 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 抗疫心聲專家篇／從抗煞英雄到新冠肺炎諮詢召集人！無疫不與 張上淳力守防線 04:102020/02/17 生活新聞 澎湖1男居家檢疫搞失聯 從嚴開罰 16:552020/02/17 社會 高雄計程車嘆歹命業績減半 籲政府補助油料 20:332020/02/17 生活 高雄檳榔攤遭搶 女喊「我得新冠肺炎」嚇跑強盜 08:412020/02/18 社會 新冠肺炎重創旅遊業 台東率先推出消費券 11:362020/02/18 生活 苗縣府加強防疫 20日起進出辦公大樓量體溫 16:382020/02/18 生活 新冠病毒肺炎 鍾南山：武漢地區還在人傳人 20:242020/02/18 兩岸 防疫停學 KKBOX 與 KKTV 宣布學生族群開學前免費用 12:522020/02/19 科技 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 14:492020/02/20 社會 湖北設立首批23項新冠肺炎應急科研攻關專案 20:132020/02/20 兩岸 政治熱門新聞 「罷黃」如火如荼！連署站曝最新驚人進度... - 政治 「罷韓」將破50萬？網友說最不滿這句話 - 政治 外交官之妻無法買口罩 蘇：任何人都要能拿到 - 政治 兩岸疫情走向 鍾南山笑了！ - 政治 抓到了？罷韓團體列韓市府5大弊端 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。