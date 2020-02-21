行政院長蘇貞昌今天赴立法院進行施政報告並備詢，進入議場前，針對台灣民眾在往來兩岸時，因是使用台胞證，導致護照上並無出入境紀錄，這是否將成為國際防疫破口？對此，蘇貞昌說，政府會想出辦法，讓世界知道台灣跟中國是不一樣的。

蘇貞昌表示，台灣真的很受中國種種影響，包括非洲豬瘟與武漢肺炎，對方又不讓我們出席WHO、WHA，又也不讓我們在護照上蓋章，加上台灣、中國往來密切，才會讓國際誤會，在禁止中國港澳民眾的時候也把台灣也納進去，政府會想出辦法，讓世界知道台灣跟中國是不一樣的。

(中時 )