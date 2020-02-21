就算當年遭到「綠衫軍」塞爾提克無情交易出去，如今再次失業的「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，21日卻公開表達自己願意重返塞爾提克效力，可惜塞爾提克總管安吉早已放話，認為艾塞亞湯瑪斯並不適合當前綠衫軍體系，也沒興趣簽他！

「如果有機會的話，我當然願意重返塞爾提克，我對他們沒怨恨，他們自己也很清楚，」艾塞亞湯瑪斯接受《HoopHype》記者甘迺迪訪問表示，「我熱愛波士頓這座城市，假如機會真的出現，我肯定願意抓住它，過去的事情已經過去了。」

艾塞亞湯瑪斯在2016-17年球季，披上綠衫軍戰袍打出生涯代表作，場均28.9分、5.9助攻，卻在2017年夏天遭到塞爾提克無情交易到騎士，藉以換回厄文，隨後他輾轉待過騎士、湖人、金塊、巫師等隊，最近遭巫師交易到快艇被釋出。

只是2017年夏天遭到塞爾提克交易到騎士後，艾塞亞湯瑪斯不只一次公開抱怨過塞爾提克太過現實與冷血，可惜隨後不到4年時間，他就換過4支球隊，如今又淪為失業人士，看來為了想要重返NBA打球，小刺客如今什麼都不在乎了。

「我不會說出目前我跟那些球隊接觸，但我已經接觸不少球隊了，這些球隊也對我很感興趣，我會做出最有利我的選擇，」艾塞亞湯瑪斯說，「我會保持耐心，且準備好抓住任何機會，假如我能加盟季後賽球隊，我會是他們需要的拼圖。」

(中時 )