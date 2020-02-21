《國際社會》再增52例，南韓新冠肺炎確診累計達156例 09:432020/02/21 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南韓周五公布新型冠狀病毒感染病例新增52例，截至目前為止累計確診數達到156例。 韓國當局周五將南韓第三大城市大邱市與慶尚北道南部的清道郡定為傳染病的「特別照護區」，因這些地區的新冠肺炎新增病例連日來都出現激增的現象。 南韓總理丁世均稱疫情的最新發展為「緊急情況」，並承諾政府將採取「有力而迅速」的措施防止新型冠狀病毒疫情進一步擴散。 (時報資訊) #南韓 #新冠肺炎 #病例 #確診 也許您會感興趣 推薦閱讀 15檔小米新機概念股 法人捧 04:102020/02/17 證券．權證 櫃買續衝 法人買超股吸睛 04:102020/02/17 證券．權證 香港新增1例新冠肺炎確診 累計達60例 17:032020/02/17 兩岸 15檔外資逆勢買 吸金焦點 04:102020/02/18 證券．權證 指揮官5分鐘下達15次撤退令 04:102020/02/19 社會新聞 韓新增15例 院內爆感染 急診室封鎖 09:242020/02/19 國際 《韓股》本土新增15名確診，韓股開高走低 12:162020/02/19 財經 《期貨》3月台指期、金融期及電子期齊開高 09:092020/02/20 財經 挟義奧斯卡15提名《皮諾丘》本週勇闖柏林 16:302020/02/20 娛樂 韓軍也中鏢 新冠疫情爆發 新增52例達156例 09:102020/02/21 國際 財經熱門新聞 美股遇神秘賣壓 他警告蘋果、特斯拉恐暴跌20％ - 財經 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 快了…殺進3奈米！台積打趴三星爆驚人絕招 - 財經 外資狂砍電金 匯市大震盪後重貶逾1角 - 財經 - 工商 台糖75％酒精今全家鋪貨遭秒殺 10天後另三大超商可預購 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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