南韓周五公布新型冠狀病毒感染病例新增52例，截至目前為止累計確診數達到156例。

韓國當局周五將南韓第三大城市大邱市與慶尚北道南部的清道郡定為傳染病的「特別照護區」，因這些地區的新冠肺炎新增病例連日來都出現激增的現象。

南韓總理丁世均稱疫情的最新發展為「緊急情況」，並承諾政府將採取「有力而迅速」的措施防止新型冠狀病毒疫情進一步擴散。

(時報資訊)